Профессор Костинов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире

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Завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, профессор Михаил Костинов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире.
Профессор Костинов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что население Китая имеет в основном поствакцинальный иммунитет, поскольку там не было очагов эпидемии из-за жёсткого карантина.

«Поствакцинальный иммунитет, конечно, не сравним с тем, который получает переболевший человек. У нас на планете получилось сочетание инфекционного иммунитета и поствакцинального. Поэтому можно сказать, что мы имеем более мощный иммунитет», — сказал эксперт.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.

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