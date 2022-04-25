Профессор Костинов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире

Завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, профессор Михаил Костинов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что население Китая имеет в основном поствакцинальный иммунитет, поскольку там не было очагов эпидемии из-за жёсткого карантина.

«Поствакцинальный иммунитет, конечно, не сравним с тем, который получает переболевший человек. У нас на планете получилось сочетание инфекционного иммунитета и поствакцинального. Поэтому можно сказать, что мы имеем более мощный иммунитет», — сказал эксперт.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.