Краснов заявил о возбуждении 635 дел по нарушениям при реализации нацпроектов в 2021 году
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По его словам, в прошлом году пресечено более 60 тыс. нарушений, снижающих эффективность исполнения нацпроектов.
«Многие из них по-прежнему связаны с несвоевременным и неполным доведением бюджетных средств до получателей, нецелевым расходованием. По материалам прокуроров возбуждено 635 уголовных дел, в том числе о хищениях бюджетных средств на общую сумму более 2 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что также внимание прокуроров было уделено сфере государственных и муниципальных закупок. В ней пресечено около 190 тыс. нарушений законов.
Ранее в Тамбовской области предложили усилить контроль общественников за реализацией нацпроектов.