Краснов заявил о возбуждении 635 дел по нарушениям при реализации нацпроектов в 2021 году

Генеральный прокурор России Игорь Краснов во время выступления с ежегодным докладом в Совете Федерации заявил о возбуждении 635 дел по нарушениям при реализации национальных проектов в 2021 году.

По его словам, в прошлом году пресечено более 60 тыс. нарушений, снижающих эффективность исполнения нацпроектов.

«Многие из них по-прежнему связаны с несвоевременным и неполным доведением бюджетных средств до получателей, нецелевым расходованием. По материалам прокуроров возбуждено 635 уголовных дел, в том числе о хищениях бюджетных средств на общую сумму более 2 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что также внимание прокуроров было уделено сфере государственных и муниципальных закупок. В ней пресечено около 190 тыс. нарушений законов.

Ранее в Тамбовской области предложили усилить контроль общественников за реализацией нацпроектов.