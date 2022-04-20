В Тамбовской области предложили усилить контроль общественников за реализацией нацпроектов

Короткая ссылка
Врио главы Тамбовской области Максим Егоров провёл совещание оперативного штаба по реализации нацпроектов.
В Тамбовской области предложили усилить контроль общественников за реализацией нацпроектов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

«Нужно усилить контроль над реализацией нацпроектов со стороны общества, чтобы общественные комиссии, депутаты, представители Общероссийского народного фронта приходили на объект не только на этапе завершения работ, но и на протяжении всего их периода», — заявил Егоров.

По его словам, в таком случае будет возможность выявлять недочёты задолго до сдачи объекта.

Ранее «Радио 1» сообщало, что ещё 20 предприятий из Московской области примут участие в национальном проекте «Производительность труда».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить