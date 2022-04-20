В Тамбовской области предложили усилить контроль общественников за реализацией нацпроектов

Врио главы Тамбовской области Максим Егоров провёл совещание оперативного штаба по реализации нацпроектов.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

«Нужно усилить контроль над реализацией нацпроектов со стороны общества, чтобы общественные комиссии, депутаты, представители Общероссийского народного фронта приходили на объект не только на этапе завершения работ, но и на протяжении всего их периода», — заявил Егоров.

По его словам, в таком случае будет возможность выявлять недочёты задолго до сдачи объекта.

Ранее «Радио 1» сообщало, что ещё 20 предприятий из Московской области примут участие в национальном проекте «Производительность труда».