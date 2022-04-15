Редактор Букштейн высказался об ограничении для россиян доступа к шрифтам Monotype

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Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн прокомментировал в беседе с радио «Комсомольская правда» информацию о том, что американская компания Monotype, владеющая правами на шрифты Times New Roman и Arial, ограничила для россиян доступ к своей библиотеке на сайте.
Редактор Букштейн высказался об ограничении для россиян доступа к шрифтам Monotype
  • Gettyimages.ru
  • © Susan Frick / EyeEm

По его словам, привычные для многих шрифты давно поставлялись в составе программного обеспечения Microsoft. Для тех, кто ранее купил офисный пакет программ и сейчас им пользуется, ничего не изменилось.

«Ну а дальше может дойти и до прямого запрета пользоваться, судя по логике событий. Думаю, у Microsoft будет пометка, что надо отдельно лицензию купить на пользование шрифтами. Но это не конец света в том плане, что у крупнейшего в России шрифтового магазина Paratype есть такие же разработки и более-менее похожие. У нас давным-давно есть сотни шрифтов», — сказал Букштейн.

Ранее сообщалось, что американская компания Monotype ограничила российским пользователям доступ к популярным шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica.

Накануне управляющий партнёр компании Legal World, советник антикоррупционного комитета при президенте России Ирина Калинина в разговоре с «Известиями» прокомментировала блокировку Сбербанка в App Store и Google Play.

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