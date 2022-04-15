Редактор Букштейн высказался об ограничении для россиян доступа к шрифтам Monotype
- Gettyimages.ru
- © Susan Frick / EyeEm
По его словам, привычные для многих шрифты давно поставлялись в составе программного обеспечения Microsoft. Для тех, кто ранее купил офисный пакет программ и сейчас им пользуется, ничего не изменилось.
«Ну а дальше может дойти и до прямого запрета пользоваться, судя по логике событий. Думаю, у Microsoft будет пометка, что надо отдельно лицензию купить на пользование шрифтами. Но это не конец света в том плане, что у крупнейшего в России шрифтового магазина Paratype есть такие же разработки и более-менее похожие. У нас давным-давно есть сотни шрифтов», — сказал Букштейн.
Ранее сообщалось, что американская компания Monotype ограничила российским пользователям доступ к популярным шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica.
Накануне управляющий партнёр компании Legal World, советник антикоррупционного комитета при президенте России Ирина Калинина в разговоре с «Известиями» прокомментировала блокировку Сбербанка в App Store и Google Play.