«Ведомости»: владелец запретил россиянам доступ к шрифтам Times New Roman и Arial
По данным издания, при входе на страницу с каталогом шрифтов пользователь из России видит сообщение об ограничении доступа.
«Вероятно, владелец сайта установил ограничения, которые препятствуют вам получить доступ к сайту», — говорится в заявлении.
Газета уточняет, что Monotype не ответила на редакционный запрос о возможном изменении политики работы с российскими пользователями.
12 апреля стало известно, что мобильное приложение Сбербанка на iOS стало недоступно для скачивания в магазине App Store, его также нельзя обновить.
Управляющий партнёр компании Legal World, советник антикоррупционного комитета при президенте России Ирина Калинина заявила, что клиенты Сбербанка, мобильное приложение которого недоступно в App Store и Google Play, смогут получать весь спектр услуг в веб-версии.