«Ведомости»: владелец запретил россиянам доступ к шрифтам Times New Roman и Arial

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Американская компания Monotype ограничила российским пользователям доступ к популярным шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник в российской IT-компании.

По данным издания, при входе на страницу с каталогом шрифтов пользователь из России видит сообщение об ограничении доступа.

«Вероятно, владелец сайта установил ограничения, которые препятствуют вам получить доступ к сайту», — говорится в заявлении.

Газета уточняет, что Monotype не ответила на редакционный запрос о возможном изменении политики работы с российскими пользователями.

12 апреля стало известно, что мобильное приложение Сбербанка на iOS стало недоступно для скачивания в магазине App Store, его также нельзя обновить.

Управляющий партнёр компании Legal World, советник антикоррупционного комитета при президенте России Ирина Калинина заявила, что клиенты Сбербанка, мобильное приложение которого недоступно в App Store и Google Play, смогут получать весь спектр услуг в веб-версии.

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