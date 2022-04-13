Адвокат Калинина прокомментировала блокировку Сбербанка в App Store и Google Play

Управляющий партнёр компании Legal World, советник антикоррупционного комитета при президенте России Ирина Калинина заявила, что клиенты Сбербанка, мобильное приложение которого больше не доступно в App Store и Google Play, смогут получать весь спектр услуг в веб-версии.

Об этом она сообщила в разговоре с «Известиями».

По её словам, Сбербанк является одним из самых высокотехнологичных банков страны, который инвестирует внушительные средства в развитие своих технологичных сервисов.

«Конечно, блокировка мобильного приложения — это удар для бизнеса, но клиенты смогут получать весь спектр услуг в веб-версии (производить переводы средств и оплату услуг)», — подчеркнула Калинина.

Она выразила надежду, что в будущем будут созданы альтернативные варианты входа в приложение и варианты его обновления, но для этого потребуется время.

Ранее сообщалось, что приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступно для скачивания в App Store.

6 апреля стало известно, что США ввели полные блокирующие санкции против Сбера и Альфа-банка.

Основатель компании Tonka Perfumes Moscow Мира Бруман в беседе с НСН рассказала о влиянии антироссийских санкций на бизнес.