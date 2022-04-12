Приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступно для скачивания в App Store

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Мобильное приложение Сбербанка на iOS стало недоступно для скачивания с 12 апреля в магазине App Store, его также нельзя обновить, сообщили в финансовой организации.
Приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступно для скачивания в App Store
  • globallookpress.com
  • © Valentin Wolf/imageBROKER.com

«Из-за введённых санкций мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store», — говорится в заявлении банка в Telegram.

Вместе с этим ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет.

Ранее сообщалось, что США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

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