Приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступно для скачивания в App Store
- globallookpress.com
- © Valentin Wolf/imageBROKER.com
«Из-за введённых санкций мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store», — говорится в заявлении банка в Telegram.
Вместе с этим ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет.
Ранее сообщалось, что США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.