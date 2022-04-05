ФАС выявила виновного в искусственном дефиците сахара в Омской области

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по Омской области в ходе проверок выявила, что ООО «Триумф Плаза» намеренно изъяло из обращения сахар для поддержания искусственного ажиотажного спроса.
ФАС выявила виновного в искусственном дефиците сахара в Омской области
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В связи с большим количеством обращений граждан омское УФАС России провело проверки крупнейших поставщиков сахара и региональных торговых сетей. В результате был выявлен факт недобросовестного поведения одного из участников розничного рынка сахара — ООО «Триумф Плаза», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в связи с тем, что предприятие не занимает доминирующее положение на рынке, служба передала материалы дела в органы прокуратуры для принятия мер реагирования.

Ранее сообщалось, что ФАС проводит антикартельные проверки пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в связи с резким ростом цен.

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