ФАС выявила виновного в искусственном дефиците сахара в Омской области
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«В связи с большим количеством обращений граждан омское УФАС России провело проверки крупнейших поставщиков сахара и региональных торговых сетей. В результате был выявлен факт недобросовестного поведения одного из участников розничного рынка сахара — ООО «Триумф Плаза», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что в связи с тем, что предприятие не занимает доминирующее положение на рынке, служба передала материалы дела в органы прокуратуры для принятия мер реагирования.
Ранее сообщалось, что ФАС проводит антикартельные проверки пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в связи с резким ростом цен.