ФАС выявила виновного в искусственном дефиците сахара в Омской области

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по Омской области в ходе проверок выявила, что ООО «Триумф Плаза» намеренно изъяло из обращения сахар для поддержания искусственного ажиотажного спроса.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В связи с большим количеством обращений граждан омское УФАС России провело проверки крупнейших поставщиков сахара и региональных торговых сетей. В результате был выявлен факт недобросовестного поведения одного из участников розничного рынка сахара — ООО «Триумф Плаза», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в связи с тем, что предприятие не занимает доминирующее положение на рынке, служба передала материалы дела в органы прокуратуры для принятия мер реагирования.

Ранее сообщалось, что ФАС проводит антикартельные проверки пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в связи с резким ростом цен.