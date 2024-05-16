RT в Telegram
Подпишись

Арестованный во Владивостоке по делу о краже солдат из США Блэк признал вину

Короткая ссылка
Американский солдат Гордон Блэк, арестованный ранее по обвинению в краже во Владивостоке, признал вину, сообщили РИА Новости в УМВД России по Приморскому краю.

«Подтверждаем. Сотрудничает (со следствием), признал (вину)», — сказал собеседник.

Гордона Блэка арестовали до 2 июля.

В полиции сообщили, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить