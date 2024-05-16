Арестованный во Владивостоке по делу о краже солдат из США Блэк признал вину
Американский солдат Гордон Блэк, арестованный ранее по обвинению в краже во Владивостоке, признал вину, сообщили РИА Новости в УМВД России по Приморскому краю.
«Подтверждаем. Сотрудничает (со следствием), признал (вину)», — сказал собеседник.
Гордона Блэка арестовали до 2 июля.
В полиции сообщили, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее.
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