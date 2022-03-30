ФАС проводит проверки пяти крупнейших дистрибьюторов сахара

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит антикартельные проверки пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в связи с резким ростом цен.
ФАС проводит проверки пяти крупнейших дистрибьюторов сахара
  • АГН «Москва»

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Проверочные мероприятия проводятся в отношении ООО «Скайфуд», ООО «ТД «Невская Бакалея», ООО «Дары полей», ООО «Пангея», ООО «Сударушка». Внеплановые проверки проводятся в связи резким повышением цен на сахар, а также его сокращением в торговых сетях», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в рамках проводимых мероприятий служба произведёт оценку ценообразования сахара данными организациями, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен и сокращения объёмов товара на рынке. Кроме того, антимонопольный орган проведёт анализ цепочки продаж сахара от производителя до розничной торговли.

«В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения Закона о защите конкуренции, будет возбуждено антимонопольное дело, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки», — отметили в ФАС.

Ранее сообщалось, что ФАС подозревает компанию «Продимекс», являющуюся крупнейшим производителем сахара, в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить