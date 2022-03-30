ФАС проводит проверки пяти крупнейших дистрибьюторов сахара

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит антикартельные проверки пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в связи с резким ростом цен.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Проверочные мероприятия проводятся в отношении ООО «Скайфуд», ООО «ТД «Невская Бакалея», ООО «Дары полей», ООО «Пангея», ООО «Сударушка». Внеплановые проверки проводятся в связи резким повышением цен на сахар, а также его сокращением в торговых сетях», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в рамках проводимых мероприятий служба произведёт оценку ценообразования сахара данными организациями, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен и сокращения объёмов товара на рынке. Кроме того, антимонопольный орган проведёт анализ цепочки продаж сахара от производителя до розничной торговли.

«В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения Закона о защите конкуренции, будет возбуждено антимонопольное дело, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки», — отметили в ФАС.

Ранее сообщалось, что ФАС подозревает компанию «Продимекс», являющуюся крупнейшим производителем сахара, в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар.