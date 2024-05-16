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Си Цзиньпин назвал Путина другом и поздравил с вступлением в должность

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Председатель КНР Си Цзиньпин назвал российского лидера Владимира Путина другом и поздравил его с вступлением в должность президента России.

Встреча Си Цзиньпина и Путина проходит в Пекине.

Ранее сообщалось, что лидеры начали переговоры в узком составе.

Визит Путина в Китай стал первой зарубежной поездкой российского президента после вступления в должность.

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