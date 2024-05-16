Си Цзиньпин назвал Путина другом и поздравил с вступлением в должность
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал российского лидера Владимира Путина другом и поздравил его с вступлением в должность президента России.
Встреча Си Цзиньпина и Путина проходит в Пекине.
Ранее сообщалось, что лидеры начали переговоры в узком составе.
Визит Путина в Китай стал первой зарубежной поездкой российского президента после вступления в должность.
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