Си Цзиньпин назвал Путина другом и поздравил с вступлением в должность

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал российского лидера Владимира Путина другом и поздравил его с вступлением в должность президента России.

Встреча Си Цзиньпина и Путина проходит в Пекине. Ранее сообщалось, что лидеры начали переговоры в узком составе. Визит Путина в Китай стал первой зарубежной поездкой российского президента после вступления в должность.