В Оренбургской области зарегистрировали 330 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 330 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 208 577.

За минувшие 24 часа проведено 4853 теста на коронавирус, за всё время — 3 212 256.

Тем временем в Самарской области напомнили, что вакцину от COVID-19 можно получить в том числе в торговых центрах. В частности, в Самаре это «Гудок», «Аврора», «Космопорт» и «Вива Лэнд», передаёт volga.news.

Информацию об адресах всех прививочных пунктов можно узнать на сайте регионального Минздрава.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».