Злостным неплательщикам алиментов могут запретить посещать футбольные матчи и другие спортивные мероприятия.

Как заявил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов сейчас Минюстом России совместно со службой и рядом других ведомств идёт проработка ряда законодательных инициатив, которые смогут «косвенно» принуждать должников к исполнению требований судебных актов.

«В частности, рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников по алиментным обязательствам, ограничений на пользование «привилегией» в виде посещения официальных спортивных соревнований», — сообщил Аристов.

Он также добавил, что, «как правило, стоимость входных билетов на спортивные соревнования является высокой, а само посещение носит развлекательный характер».

Ранее сообщалось, что сумма задолженности по алиментам Матвея Сафонова составила почти 60 млн рублей.