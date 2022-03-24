Профессор Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона»

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Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».

«У нас распространялся в основном изначальный вариант «омикрона». Сейчас у нас тоже практически его нет. Есть единичные случаи «стелс-омикрона». Но, на мой взгляд, он никакой серьёзной угрозы нам не представляет, потому что сейчас уже сформировался довольно большой коллективный иммунитет», — цитирует Чумакова телеканал «360».

По мнению эксперта, в настоящее время жители России более или менее устойчивы к любому имеющемуся штамму.

Ранее иммунолог и аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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