Профессор Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона»

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением «стелс-омикрона».

«У нас распространялся в основном изначальный вариант «омикрона». Сейчас у нас тоже практически его нет. Есть единичные случаи «стелс-омикрона». Но, на мой взгляд, он никакой серьёзной угрозы нам не представляет, потому что сейчас уже сформировался довольно большой коллективный иммунитет», — цитирует Чумакова телеканал «360».

По мнению эксперта, в настоящее время жители России более или менее устойчивы к любому имеющемуся штамму.

Ранее иммунолог и аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.