От студентов за рубежом поступило более 150 обращений о переводе в вузы России

Более 150 обращений о переводе в вузы России поступило от российских студентов за рубежом, сообщило Минобрнауки.

«В Минобрнауки России обратились 157 человек с вопросами о переводе из зарубежных вузов в Россию», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что большая часть обращений поступила из Чехии, Германии и Польши.

По данным ведомства, обратившиеся студенты обучаются на различных направлениях, среди которых экономика, медицинская химия, лечебное дело, информационные технологии, право, русский язык и литература, математика.

Ранее декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сарданян в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о случаях прекращения сотрудничества вузами западных стран из-за ситуации на Украине.