Декан МГИМО Сарданян рассказал о случаях отказа западных вузов от сотрудничества

Декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сарданян в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о случаях прекращения сотрудничества вузами западных стран из-за ситуации на Украине.

Он отметил, что никогда не видел такого уровня дезинформации, пропаганды и нападок на Россию.

«Мы сейчас сталкиваемся с тем, что один за другим университеты направляют уведомления о прекращении сотрудничества. Только из-за событий на Украине, этого никто не скрывает», — заявил Сарданян.

По его словам, западные вузы отказываются принимать студентов и преподавателей из России.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации на Украине.