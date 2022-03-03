Декан МГИМО Сарданян рассказал о случаях отказа западных вузов от сотрудничества

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Декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сарданян в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о случаях прекращения сотрудничества вузами западных стран из-за ситуации на Украине.

Он отметил, что никогда не видел такого уровня дезинформации, пропаганды и нападок на Россию.

«Мы сейчас сталкиваемся с тем, что один за другим университеты направляют уведомления о прекращении сотрудничества. Только из-за событий на Украине, этого никто не скрывает», — заявил Сарданян.

По его словам, западные вузы отказываются принимать студентов и преподавателей из России.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации на Украине.

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