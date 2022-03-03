Депутат сербского парламента Банджур прокомментировал русофобскую истерию на Западе

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Депутат сербского парламента от правящей партии Милош Банджур в стриме RT «Летучка» прокомментировал русофобскую истерию на Западе.
Депутат сербского парламента Банджур прокомментировал русофобскую истерию на Западе
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«Мы в Сербии, обычный народ, считаем, что этот шаг, который принял президент России, он был нужен, необходим. Другого пути для России не было», — сказал он.

Банджур также раскритиковал отношение к россиянам на Западе. 

«Это особенный вид фашизма, нацизма — не знаю. Запрещать русских в ресторанах, угрожать русским студентам. Очень известные художники, которые уволились со своих мест, — этого... здравая логика вообще не понимает», — заявил он.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации на Украине.

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