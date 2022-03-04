В вузах Петербурга прокомментировали ситуацию с обучением иностранных граждан

В Северо-Западном институте управления РАНХиГС прокомментировали ситуацию с обучением иностранных граждан.

«Институт в полном объёме выполняет и выполнит свои обязательства перед ними, независимо от того, из какой страны они прибыли. Поэтому обучение иностранных граждан проходит в штатном режиме», — заявили «Петербургскому дневнику» в пресс-службе вуза.

Там также отметили, что работает консультационная горячая линия, служба психологической поддержки, а на уровне студенческого самоуправления действует система кураторов иностранных граждан.

В Санкт-Петербургском государственном университете сообщили, что в вузе есть специальный фонд для поддержки студентов из Донбасса.

В пресс-службе СПбГУ отметили, что в университете оказывается психологическая и юридическая помощь на безвозмездной основе.

Ранее декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сарданян в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о случаях прекращения сотрудничества вузами западных стран из-за ситуации на Украине.