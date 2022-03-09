В Татарстане выявили 733 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 733 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболел 128 001 житель. Общее число выздоровевших достигло 101 061 (+446 за минувшие 24 часа).

Также стало известно, что в Якутске к обычному режиму работы вернутся больницы при городских поликлиниках, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на региональный штаб.

«Койки для лечения ковидных больных останутся в специализированной Якутской республиканской клинической больнице, Республиканской больнице №2 — Центре экстренной медицинской помощи, Республиканской больнице №3, где на настоящий момент также оказывают специализированную помощь по лечению ковида для граждан старшего поколения», — заявила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал, что на фоне снижения иммунитета из-за коронавируса у человека могут появиться и другие инфекции.