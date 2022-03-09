Вирусолог Малышев назвал возможные сопутствующие COVID-19 инфекции

Вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал, что на фоне снижения иммунитета из-за коронавируса у человека могут появиться и другие инфекции.

«Могут присоединиться другие инфекционные заболевания на фоне ослабления иммунной защиты. Тут и вирусные, и грибковые заболевания, и бактериальные инфекции. Это ухудшает течение», — сказал Малышев в беседе с URA.RU.

Также врач предупредил, что COVID-19 может спровоцировать обострение фоновых заболеваний.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».