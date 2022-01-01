Гинцбург дал советы по питанию для недавно привившихся россиян

Привившимся от коронавируса незадолго до праздников россиянам во время праздничного застолья следует сделать упор на качественную белковую пищу для лучшей выработки антител, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Чем больше будет хороших аминокислот, легкодоступных, хорошо расщепляемых белков — хорошо усвояемое мясо, рыба, конечно, это поспособствует образованию антител», — цитирует его ТАСС.

По словам Гинцбурга, рацион с достаточным количеством белка не только способствует выработке антител, но и в целом улучшает настроение и тонус организма.

Глава ФМБА Вероника Скворцова ранее сообщила, что вакцина от COVID-19 «Конвасэл» может быть зарегистрирована до конца I квартала 2021 года.

По её словам, в рамках исследований препарата никто из привитых не заболел.