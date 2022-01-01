Гинцбург дал советы по питанию для недавно привившихся россиян
«Чем больше будет хороших аминокислот, легкодоступных, хорошо расщепляемых белков — хорошо усвояемое мясо, рыба, конечно, это поспособствует образованию антител», — цитирует его ТАСС.
По словам Гинцбурга, рацион с достаточным количеством белка не только способствует выработке антител, но и в целом улучшает настроение и тонус организма.
Глава ФМБА Вероника Скворцова ранее сообщила, что вакцина от COVID-19 «Конвасэл» может быть зарегистрирована до конца I квартала 2021 года.
По её словам, в рамках исследований препарата никто из привитых не заболел.