Диетолог рекомендовала воздержаться от употребления некоторых продуктов натощак

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Врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва перечислила продукты, от которых следует отказаться во время завтрака.
Диетолог рекомендовала воздержаться от употребления некоторых продуктов натощак
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В комментарии изданию «Москва 24» она отметила, что пить кофе натощак — плохая привычка, так как употребление этого напитка уменьшает всасываемость полезных веществ и может привести к изменениям давления.

«Последующий за кофе завтрак может не усвоиться в полном объёме, потому как этот напиток нарушает процесс усвоения железа, кальция, цинка и магния — важных минералов для здоровья как женщин, так и мужчин», — пояснила эксперт.

Также диетолог не рекомендует натощак употреблять свежие овощи и фрукты, так как утром желудок не всегда пробуждён достаточно для их переваривания.

В качестве альтернативы Королёва посоветовала пить утром стакан воды с лимонным соком — такой напиток подготовит среду организма к завтраку.

Ранее заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Тверской области кандидат медицинских наук Елена Низова дала рекомендации по правильному питанию.

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