Врач Низова дала рекомендации по правильному питанию

Правильное питание должно быть разнообразным и безопасным. Об этом в беседе с tverigrad.ru сообщила заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Тверской области кандидат медицинских наук Елена Низова.

«Конечно, питание должно быть безопасным с точки зрения соблюдения сроков хранения и приготовления пищи, опасных добавок», — заявила Низова.

Она также отметила, что в рацион человека следует включить богатые клетчаткой овощи, рыбу, крупы, семечки и орехи.

В свою очередь, соль изменяет регуляцию сосудистого тонуса в организме и повышает риск возникновения инфарктов и инсультов, предупредила Низова.

«Доказано, что ограничение соли в любом виде само по себе снижает артериальное давление, позволяет снизить дозу гипотензивных лекарств», — заключила она.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.