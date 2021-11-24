Власти Тамбовской области обсудили вопросы сотрудничества с послом Люксембурга
Об этом сообщает «Тамбовский курьер».
Егоров выразил уверенность, что, помимо гуманитарных и общественных связей, у сторон есть перспективы торгово-экономического сотрудничества.
«Тамбовская область обладает не только богатым творческим, но и инвестиционным потенциалом. Уверен, в дальнейшем мы будем развивать взаимодействие и в экономическом направлении», — сказал он.
Егоров также пригласил Фабера принять участие в праздновании 150-летнего юбилея Сергея Рахманинова.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обсудили вопросы сотрудничества с Южной Кореей.