Власти Тамбовской области обсудили вопросы сотрудничества с послом Люксембурга

Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров обсудил вопросы сотрудничества с чрезвычайным и полномочным послом Люксембурга в России Жоржем Фабером.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Егоров выразил уверенность, что, помимо гуманитарных и общественных связей, у сторон есть перспективы торгово-экономического сотрудничества.

«Тамбовская область обладает не только богатым творческим, но и инвестиционным потенциалом. Уверен, в дальнейшем мы будем развивать взаимодействие и в экономическом направлении», — сказал он.

Егоров также пригласил Фабера принять участие в праздновании 150-летнего юбилея Сергея Рахманинова.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обсудили вопросы сотрудничества с Южной Кореей.