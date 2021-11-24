Власти Тамбовской области обсудили вопросы сотрудничества с послом Люксембурга

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Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров обсудил вопросы сотрудничества с чрезвычайным и полномочным послом Люксембурга в России Жоржем Фабером.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Егоров выразил уверенность, что, помимо гуманитарных и общественных связей, у сторон есть перспективы торгово-экономического сотрудничества.

«Тамбовская область обладает не только богатым творческим, но и инвестиционным потенциалом. Уверен, в дальнейшем мы будем развивать взаимодействие и в экономическом направлении», — сказал он.

Егоров также пригласил Фабера принять участие в праздновании 150-летнего юбилея Сергея Рахманинова.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обсудили вопросы сотрудничества с Южной Кореей.

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