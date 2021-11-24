Песков высказался о работе Росздравнадзора по поиску данных об антипрививочниках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о работе Росздравнадзора по поиску данных о выступающих против вакцинации.

По его словам, к данному вопросу надо относиться сбалансированно.

«Это не является нашей прерогативой, одно дело — высказывать свою точку зрения аргументированно, другое дело — призывать к чему-то. Это всё может рассматривать только суд и выносить какой-то вердикт. Безусловно, было бы плохо это всё превращать в атаку на ведьм, здесь, конечно, нужен такой спокойный, трезвый, сбалансированный подход», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к инициативе Росздравнадзора по сбору информации об антипрививочниках.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор собирает данные об антипрививочниках с помощью мониторинга региональных средств массовой информации и соцсетей и передаёт сведения в прокуратуру и следственные органы.