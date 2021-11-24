Росздравнадзор собирает данные об антипрививочниках в СМИ и соцсетях

Росздравнадзор собирает данные об антипрививочниках с помощью мониторинга региональных средств массовой информации и соцсетей и передаёт сведения в прокуратуру и следственные органы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что «информация собирается с помощью мониторинга региональных средств массовой информации и социальных сетей».

«Количество поданных заявлений сможем озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами Росздравнадзора», — рассказали в ведомстве.

Ранее Росздравнадзор обязал передавать информацию о гражданах, распространяющих ложную информацию о вакцинации от COVID-19, в прокуратуру и следственные органы.

Об этом сообщал портал «Медвестник» со ссылкой на документ главы ведомства Аллы Самойловой.

Также врачи ряда российских больниц для пациентов с коронавирусом опубликовали открытое письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от COVID-19.