Врачи ряда российских больниц пригласили противников вакцинации в «красные зоны»

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RT
Врачи ряда российских больниц, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, опубликовали открытое письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Врачи ряда российских больниц пригласили противников вакцинации в «красные зоны»
  • РИА Новости

Врачи, в частности, в своём письме упоминают политиков Геннадия Зюганова, Сергея Миронова, Петра Толстого, Сергея Кургиняна, Вячеслава Лысакова, актёров Оскара Кучеру, Егора Бероева и Марию Шукшину, музыкантов Константина Кинчева, Наталью Ветлицкую, Екатерину Лель, Юрия Лозу и других.

«Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдём время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патолого-анатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», — заявили врачи в письме.

Письмо подписали главврач московской ГКБ №40 Денис Проценко, главврач московской ГКБ №52 Марьяна Лысенко, главврач столичной ГКБ №15 Валерий Вечорко, главврач столичной ГКБ №67 Андрей Шкода, главврач петербургской клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Денис Гусев. Также письмо подписали завотделениями петербургской городской больницы №40, Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, инфекционной больницы №2 города Сочи, Краевой клинической больницы №1 (Краснодар), Окружной клинической больницы ХМАО-Югры и Республиканской клинической больницы Коми.

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