Захарова прокомментировала слова Шмыгаля о газовом контракте России и Венгрии

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление украинского премьера Дениса Шмыгаля по газовому контракту Венгрии и России.
Захарова прокомментировала слова Шмыгаля о газовом контракте России и Венгрии
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Шмыгаль ранее заявил, что Венгрия имела право на контракт с Россией по газу, однако Украина всё равно осуждает решение как «неподобающее поведение» для европейских партнёров.

«Если бы «неподобающее поведение» было видом спорта, киевский режим не сходил бы с пьедестала. Вспомним одно только недавнее заявление Зеленского о «наглости» как необходимом факторе украинской политики», — заявила Захарова в Telegram.

«Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года

Договор вступил в силу 1 октября. Газ поставляется в обход Украины через газопровод «Балканский поток», который является продолжением «Турецкого потока», и по трубопроводам Юго-Восточной Европы.

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