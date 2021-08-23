Риелтор рассказал об особенностях приобретения загородной недвижимости

Короткая ссылка
Риелтор Павел Боровиков рассказал об особенностях приобретения загородной недвижимости.
Риелтор рассказал об особенностях приобретения загородной недвижимости
  • РИА Новости

«При грамотном риелторе купить участок с готовым домом можно на 30% дешевле, чем строить дом самостоятельно, потому что строители, условно, говорят: «Построим за миллион». По ходу дела цена становится 2—3 млн, вырастает в два-три раза, а деваться уже некуда», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, ещё до покупки участка нужно определить цель приобретения. Например, если там планируется периодически отдыхать, то снять коттедж экономически более целесообразно.

Ранее генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков в беседе с ФАН дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить