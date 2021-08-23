Риелтор рассказал об особенностях приобретения загородной недвижимости

Риелтор Павел Боровиков рассказал об особенностях приобретения загородной недвижимости.

«При грамотном риелторе купить участок с готовым домом можно на 30% дешевле, чем строить дом самостоятельно, потому что строители, условно, говорят: «Построим за миллион». По ходу дела цена становится 2—3 млн, вырастает в два-три раза, а деваться уже некуда», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, ещё до покупки участка нужно определить цель приобретения. Например, если там планируется периодически отдыхать, то снять коттедж экономически более целесообразно.

Ранее генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков в беседе с ФАН дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.