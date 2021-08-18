Источник подтвердил проведение проверки у предполагаемых спонсоров ФБК

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RT
Источник RT в правоохранительных органах подтвердил, что в рамках профилактических мероприятий проводится проверка возможных спонсоров Фонда борьбы с коррупцией*. Ранее информация о проверках появилась в соцсетях.

По данным источника, цель мероприятия — пресечение преступной деятельности по финансированию экстремистских организаций.

Также она направлена на предотвращение общественных беспорядков по примеру Евро-2020. Тогда в среде футбольных хулиганов проводились подобные мероприятия.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что полицейские посещают людей, чьи личные данные оказались в базах сайтов «Умное голосование» и «Свободу Навальному», требуя объяснений в связи с произведёнными по указанным там счетам пожертвованиями.

Адвокат правового центра «Человек и Закон» Денис Никитин в разговоре с RT пояснил, что для тех, кто оказывал ФБК финансовую помощь до признания этой организации экстремистской, последствий наступить не должно, а пожертвовавшим даже незначительную сумму после вступления закона в силу может грозить уголовное преследование.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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