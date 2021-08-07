В «Векторе» рассказали о максимальном случае распространения COVID-19

Руководитель филиала центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семёнов рассказал о случае, когда в России один человек инфицировал коронавирусом сразу 1,5 тыс. человек.

«В России случай суперсидинга или суперраспространения максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1500 человек», — цитирует ТАСС Семёнова.

Он отметил, что по статистике один пациент с коронавирусом при инфицировании стандартным вариантом COVID-19 инфицирует от двух до трёх человек, при штамме «дельта» — от пяти до шести человек, а суперраспространитель — значительно больше среднего числа.

Семёнов подчеркнул, что коронавирус максимально распространяется при социальных контактах, так как инфекция распространяется воздушно-капельным путём.

Ранее в «Векторе» заявили, что для прекращения активного распространения пандемии необходимо вакцинировать порядка 70—80% населения.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, более 30 млн человек в России полностью привиты от COVID-19.