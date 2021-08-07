В «Векторе» рассказали о максимальном случае распространения COVID-19
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«В России случай суперсидинга или суперраспространения максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1500 человек», — цитирует ТАСС Семёнова.
Он отметил, что по статистике один пациент с коронавирусом при инфицировании стандартным вариантом COVID-19 инфицирует от двух до трёх человек, при штамме «дельта» — от пяти до шести человек, а суперраспространитель — значительно больше среднего числа.
Семёнов подчеркнул, что коронавирус максимально распространяется при социальных контактах, так как инфекция распространяется воздушно-капельным путём.
Ранее в «Векторе» заявили, что для прекращения активного распространения пандемии необходимо вакцинировать порядка 70—80% населения.
По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, более 30 млн человек в России полностью привиты от COVID-19.