Колумнист NI: США пора воспользоваться моментом и начать диалог с Россией
- РИА Новости
«Пока Вашингтон и его союзники ищут формулу урегулирования ситуации на Украине на условиях, приемлемых для всех сторон, им следует воспользоваться этим миротворческим процессом как возможностью возобновить диалог с Россией», — уверен журналист.
Харвилиц убеждён, что если Запад начнёт учитывать историческое недовольство России, вызванное расширением НАТО, то это поможет установить не только режим прекращения огня, но и в дальнейшем приведёт к более стабильному и долгосрочному балансу сил в Европе.
С таким же призывом к Европе ранее обратился венгерский премьер Виктор Орбан. Он написал письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю, в котором предложил приступить к возобновлению дипломатических отношений с Россией.
Помимо прочего, Орбан выступил за политическое «наступление» на Глобальный Юг, где Запад теряет уважение из-за позиции по Украине.