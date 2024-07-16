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Колумнист NI: США пора воспользоваться моментом и начать диалог с Россией

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Американские власти должны воспользоваться моментом и начать возобновление диалога с Россией, пока Запад ищет формулу урегулирования украинского конфликта, такое мнение выразил колумнист The National Interest Дэвид Харвилиц.
Колумнист NI: США пора воспользоваться моментом и начать диалог с Россией
  • РИА Новости

«Пока Вашингтон и его союзники ищут формулу урегулирования ситуации на Украине на условиях, приемлемых для всех сторон, им следует воспользоваться этим миротворческим процессом как возможностью возобновить диалог с Россией», — уверен журналист.

Харвилиц убеждён, что если Запад начнёт учитывать историческое недовольство России, вызванное расширением НАТО, то это поможет установить не только режим прекращения огня, но и в дальнейшем приведёт к более стабильному и долгосрочному балансу сил в Европе.

С таким же призывом к Европе ранее обратился венгерский премьер Виктор Орбан. Он написал письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю, в котором предложил приступить к возобновлению дипломатических отношений с Россией.

Помимо прочего, Орбан выступил за политическое «наступление» на Глобальный Юг, где Запад теряет уважение из-за позиции по Украине.

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