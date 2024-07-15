Bild: Орбан в письме к Мишелю призвал ЕС возобновить дипломатию с Россией
По мнению Орбана, интенсивность конфликта на Украине в ближайшем будущем радикально обострится, как именно — не уточняется.
В письме политик дал краткую оценку своим недавним дискуссиям с лидерами Украины, России, Китая, Турции и с Дональдом Трампом, который «после своей победы на выборах» не будет ждать инаугурации и сразу будет готов действовать как мирный переговорщик по Украине, считает Орбан.
Вместе с этим победа Трампа «будет дорого стоить ЕС», уверен он, так как в этом случае финансовое бремя из-за поддержки Украины будет перекладываться на ЕС.
Ранее Орбан после встречи с президентом России Владимиром Путиным направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза.