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Bild: Орбан в письме к Мишелю призвал ЕС возобновить дипломатию с Россией

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Венгерский премьер Виктор Орбан в письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю призвал приступить к возобновлению дипломатических отношений с Россией, а также к политическому «наступлению» на Глобальный Юг, где Запад теряет уважение из-за позиции по Украине, сообщает немецкий таблоид Bild, который ссылается на послание политика.

По мнению Орбана, интенсивность конфликта на Украине в ближайшем будущем радикально обострится, как именно — не уточняется.

В письме политик дал краткую оценку своим недавним дискуссиям с лидерами Украины, России, Китая, Турции и с Дональдом Трампом, который «после своей победы на выборах» не будет ждать инаугурации и сразу будет готов действовать как мирный переговорщик по Украине, считает Орбан.

Вместе с этим победа Трампа «будет дорого стоить ЕС», уверен он, так как в этом случае финансовое бремя из-за поддержки Украины будет перекладываться на ЕС.

Ранее Орбан после встречи с президентом России Владимиром Путиным направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза.

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