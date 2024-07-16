МВД: пьяные подростки в Кузбассе повредили 166 надгробий
Как говорится в Telegram ведомства, ночью в отдел МВД России «Новокузнецкий» позвонил житель села Берёзово и сообщил, что на местном кладбище неизвестные поломали большое количество мест захоронений. Приехавшие полицейские зафиксировали 166 повреждённых надгробий.
Позднее было установлено, что погром устроили двое подростков.
«В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий... установили, что к совершению противоправных деяний причастны два школьника в возрасте 13 и 15 лет, которые приехали из Новокузнецка в гости к родственникам. Вместе с законными представителями несовершеннолетние были доставлены в отдел полиции», — отмечается в заявлении.
По словам подростков, они нанесли повреждения надгробиям под влиянием алкогольного опьянения. В отношении отца одного из подростков полицейские составили протокол по ст. 20.22 КоАП России.
«Полиция Кузбасса информирует потерпевших о том, что они имеют право в гражданском порядке подать иски на возмещение причинённого ущерба», — отметили в МВД.
Ранее сообщалось, что в Петербурге и Ленобласти неизвестные громят могилы военных, погибших на СВО.