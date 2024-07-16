МВД: пьяные подростки в Кузбассе повредили 166 надгробий

В ГУМВД по Кемеровской области заявили, что пьяные подростки повредили 166 надгробий.

Как говорится в Telegram ведомства, ночью в отдел МВД России «Новокузнецкий» позвонил житель села Берёзово и сообщил, что на местном кладбище неизвестные поломали большое количество мест захоронений. Приехавшие полицейские зафиксировали 166 повреждённых надгробий.

Позднее было установлено, что погром устроили двое подростков.

«В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий... установили, что к совершению противоправных деяний причастны два школьника в возрасте 13 и 15 лет, которые приехали из Новокузнецка в гости к родственникам. Вместе с законными представителями несовершеннолетние были доставлены в отдел полиции», — отмечается в заявлении.

По словам подростков, они нанесли повреждения надгробиям под влиянием алкогольного опьянения. В отношении отца одного из подростков полицейские составили протокол по ст. 20.22 КоАП России.

«Полиция Кузбасса информирует потерпевших о том, что они имеют право в гражданском порядке подать иски на возмещение причинённого ущерба», — отметили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Петербурге и Ленобласти неизвестные громят могилы военных, погибших на СВО.