RT в Telegram
Подпишись

Москалькова: сотрудники МККК посетили 3100 военнопленных в России и на Украине

Короткая ссылка
Представители Международного комитета Красного Креста посетили более 3 тыс. военнопленных в России и на Украине, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
Москалькова: сотрудники МККК посетили 3100 военнопленных в России и на Украине
  • РИА Новости

«По последним данным, сотрудники МККК смогли посетить 3100 военнопленных в России и на Украине», — сообщила она.

По словам Москальковой, на последней встрече с главой региональной делегации и представителями офиса МККК в России был подан запрос о содействии в розыске без вести пропавших и ускорении процедур обмена пленными с Украиной.

Ранее сообщалось, что в течение недели на линии боевого соприкосновения 22 украинских военнослужащих сдались в плен российским военным.

Москалькова заявила, что обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу для проведения проверки по факту появления информации о зверском убийстве военными армии Украины российского военнопленного.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить