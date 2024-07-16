Москалькова: сотрудники МККК посетили 3100 военнопленных в России и на Украине

Представители Международного комитета Красного Креста посетили более 3 тыс. военнопленных в России и на Украине, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

«По последним данным, сотрудники МККК смогли посетить 3100 военнопленных в России и на Украине», — сообщила она.

По словам Москальковой, на последней встрече с главой региональной делегации и представителями офиса МККК в России был подан запрос о содействии в розыске без вести пропавших и ускорении процедур обмена пленными с Украиной.

Ранее сообщалось, что в течение недели на линии боевого соприкосновения 22 украинских военнослужащих сдались в плен российским военным.

Москалькова заявила, что обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу для проведения проверки по факту появления информации о зверском убийстве военными армии Украины российского военнопленного.