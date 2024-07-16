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Компания «ФОРЭС» выплатит 15 млн рублей за первый сбитый F-15 или F-16

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Российская компания «ФОРЭС» выплатит 15 млн рублей за первый сбитый в зоне СВО истребитель F-15 или F-16.

Об этом заявил заместитель исполнительного директора компании «ФОРЭС» Илья Потанин на вручении денежных вознаграждений за уничтожение танков стран НАТО. Его слова приводит Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Поощрение будет и за уничтожение боевых самолётов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 млн рублей», — объявил Потанин. 

По его словам, за каждый уничтоженный танк Abrams или Leopard уже было выплачено по 500 тыс. рублей. 

Ранее обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс выразил предположение, что обещанные Киеву американские истребители F-16 уже устарели для конфликтов с великими военными державами и вряд ли выживут в подконтрольном России воздушном пространстве.

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