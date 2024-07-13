NI: F-16 не выживут в подконтрольном России воздушном пространстве
По его словам, как только украинцы войдут в контролируемое ВС России воздушное пространство, «ценность F-16 сразу заметно снизится, равно как и его шансы выжить».
«В конфликте с великой державой... F-16 останется на скамейке запасных», — сказал журналист.
Ранее в Bloomberg написали, что задержка поставок F-16 ВСУ связана с языковым барьером.
Также сообщалось, что Владимир Зеленский запросил у стран Запада более 100 истребителей F-16.