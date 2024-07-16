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МИД России: заявления Киева о готовности к переговорам — «очковтирательство»

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Заявления украинской стороны о готовности к переговорам на деле — пустые слова и «очковтирательство» до тех пор, пока действует указ о запрете диалога, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
МИД России: заявления Киева о готовности к переговорам — «очковтирательство»
  • РИА Новости

«Если бы власти в Киеве на самом деле были готовы к разрешению кризиса политико-дипломатическими методами, то они бы в первую очередь отменили действующий на Украине указ о самозапрете ведения переговоров с российским руководством», — сказал он ТАСС.

Ранее Владимир Зеленский выразил мнение, что Россия должна присутствовать на второй мирной конференции по Украине. 

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что тон Зеленского абсолютно неприемлемый.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил по этому поводу, что необходимо понять, что Зеленский имеет в виду под «вторым саммитом мира», так как первое прошедшее в Швейцарии мероприятие «вовсе не было саммитом мира».

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