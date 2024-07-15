Россия никому ничего не должна и не будет принимать участие в «мирных саммитах» на условиях Киева и Запада, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что «представители России должны быть на втором саммите».

«Во-первых, тон абсолютно неприемлемый. Никакого «должны»! Зеленскому и его хунте Россия точно ничего не должна», — сказал депутат.

Что касается переговоров — Москва готова их вести, но с учётом сегодняшних реалий, в том числе территориальных, подчеркнул парламентарий.

Слуцкий выразил мнение, что «самую точную и действенную» формулу мира для завершения конфликта и поиска компромисса выдвинул президент России Владимир Путин.

Владимир Зеленский перед этим призвал обеспечить присутствие представителей России на второй конференции по урегулированию конфликта на Украине, подготовку к мероприятию Киев планирует завершить к ноябрю.

Корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли ранее заявил, что Киев «сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем». Вместе с этим в Кремле подчёркивают, что никаких предпосылок для переговоров пока нет.