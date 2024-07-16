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Аналитик Ерёмина оценила возможность депутатов ЕП лишить Венгрию права голоса в ЕС

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Анастасия Румянцева
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT прокомментировала информацию о том, что депутаты Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе из-за визитов премьер-министра страны Виктора Орбана в Россию и Китай.
Аналитик Ерёмина оценила возможность депутатов ЕП лишить Венгрию права голоса в ЕС
  • AP

По её мнению, депутаты Европарламента будут продолжать «закидывать» европейские структуры письмами, а также лично угрожать Орбану, но эксперт не ожидает реального лишения Венгрии права голоса.

В ситуации с Будапештом речь идёт о том, что страна, которая является председателем, проводит типичную, стандартную политику, подчеркнула политолог.

«Просто она проводится в нестандартных и в нетипичных условиях. Но в любом случае страна, которая является на небольшой период времени лидером, проводит определённую повестку, связанную с тем, что Европейский союз заключает какие-то соглашения, активизирует какие-то направления своей деятельности с определёнными странами и так далее», — добавила политолог.

Эксперт объяснила, что Орбану «пришлось воспользоваться правом Венгрии и таким образом фактически немножко приподнять и свой статус в переговорном процессе».

Ранее, по сообщениям Politico, группа депутатов Европарламента призвала лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС в связи с мирными инициативами Орбана.

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