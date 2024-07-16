Politico: депутаты Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса в ЕС

Депутаты Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе из-за визитов премьер-министра страны Виктора Орбана в Россию и Китай.

Об этом пишет Politico со ссылкой на письмо депутатов Европарламента.

Издание утверждает, что 63 депутата обратились к главам Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента и заявили, что Виктор Орбан нанёс значительный ущерб, «злоупотребляя ролью председателя Совета ЕС».

«В своей «мирной миссии» премьер-министр Орбан намеренно создавал впечатление, что он действует от имени всего Европейского союза, тогда как на самом деле у него нет полномочий представлять ЕС или какие-либо другие государства — члены ЕС, кроме своего собственного», — говорится в письме.

В конце письма депутаты потребовали реальных действий и предложили приостановить право голоса Венгрии в ЕС.

Ранее сообщалось, что Виктор Орбан передал лидерам ЕС мирный план по урегулированию конфликта на Украине.