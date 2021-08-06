В «Векторе» рассказали, как прекратить распространение коронавируса

Для прекращения активного распространения коронавируса необходимо вакцинировать порядка 70—80% населения.

Об этом заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов в рамках просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе».

«Для того чтобы вирус перестал активно передаваться от человека к человеку, должно быть вакцинировано порядка 70—80%», — цитирует его ТАСС.

Семёнов отметил, что это позволит сделать заболеваемость вместо массовой «вспышечной, то есть случайной».

Ранее в Университете Джонса Хопкинса сообщили, что количество случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило отметку 200 млн.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.