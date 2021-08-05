Число случаев коронавируса в мире превысило 200 млн

Короткая ссылка
Количество случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило отметку 200 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Согласно подсчётам организации, общее количество случаев COVID-19 в мире составляет 200 031 896. Всего от вызываемых коронавирусом осложнений скончались 4 252 958 человек.

Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в США — более 35 млн. На втором месте — Индия (31,7 млн), на третьем — Бразилия (19,9 млн).

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о необходимости введения временного моратория на дополнительные прививки от коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить