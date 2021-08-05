Число случаев коронавируса в мире превысило 200 млн

Количество случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило отметку 200 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Согласно подсчётам организации, общее количество случаев COVID-19 в мире составляет 200 031 896. Всего от вызываемых коронавирусом осложнений скончались 4 252 958 человек.

Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в США — более 35 млн. На втором месте — Индия (31,7 млн), на третьем — Бразилия (19,9 млн).

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о необходимости введения временного моратория на дополнительные прививки от коронавирусной инфекции COVID-19.