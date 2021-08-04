Глава ВОЗ призвал ввести мораторий на бустерные прививки от COVID-19

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о необходимости введения временного моратория на бустерные (дополнительные) прививки от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом Гебрейесус сказал в ходе брифинга.

«ВОЗ призывает к мораторию на бустерные прививки, по крайней мере до конца сентября», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что это позволило бы направить больше доз вакцины от COVID-19 в страны с низкими доходами, испытывающими нехватку вакцины, а также помогло бы достичь поставленной ВОЗ цели вакцинировать не менее 10% населения всех государств мира до конца сентября.

Ранее спецпосланники гендиректора ВОЗ в пяти регионах мира заявили о необходимости всеобъемлющего подхода в вопросе борьбы с пандемией коронавируса.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.