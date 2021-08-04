Глава ВОЗ призвал ввести мораторий на бустерные прививки от COVID-19
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Об этом Гебрейесус сказал в ходе брифинга.
«ВОЗ призывает к мораторию на бустерные прививки, по крайней мере до конца сентября», — приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что это позволило бы направить больше доз вакцины от COVID-19 в страны с низкими доходами, испытывающими нехватку вакцины, а также помогло бы достичь поставленной ВОЗ цели вакцинировать не менее 10% населения всех государств мира до конца сентября.
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