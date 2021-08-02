ВОЗ предлагает объединить силы стран в борьбе с пандемией

Спецпосланники гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в пяти регионах мира заявили о необходимости всеобъемлющего подхода в вопросе борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом пишут «Известия».

«Мир находится в опасном положении, и мы, специальные посланники генерального директора ВОЗ, призываем подтвердить приверженность всеобъемлющему подходу к преодолению этой пандемии. Мы должны продвигаться вперёд по двум направлениям: во-первых, правительства и производители вакцин должны поддерживать все государства ВОЗ в их стремлении наращивать производство препаратов и прививать людей из наиболее уязвимых групп населения; во-вторых, сами граждане и сообщества должны и дальше принимать меры, которые могли бы разорвать цепь передачи инфекции», — говорится в тексте.

По словам спецпосланников, в настоящее время человечеству необходимы безотлагательные меры по спасению жизней.

«Их применение — моральный долг всех людей. Глобальная солидарность, пусть и подпитываемая эгоистичным интересом избежать новых вариантов вируса, нужна как никогда», — уточняется в публикации.

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