ВОЗ предлагает объединить силы стран в борьбе с пандемией

Короткая ссылка
Спецпосланники гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в пяти регионах мира заявили о необходимости всеобъемлющего подхода в вопросе борьбы с пандемией коронавируса.
ВОЗ предлагает объединить силы стран в борьбе с пандемией
  • Reuters

Об этом пишут «Известия»

«Мир находится в опасном положении, и мы, специальные посланники генерального директора ВОЗ, призываем подтвердить приверженность всеобъемлющему подходу к преодолению этой пандемии. Мы должны продвигаться вперёд по двум направлениям: во-первых, правительства и производители вакцин должны поддерживать все государства ВОЗ в их стремлении наращивать производство препаратов и прививать людей из наиболее уязвимых групп населения; во-вторых, сами граждане и сообщества должны и дальше принимать меры, которые могли бы разорвать цепь передачи инфекции», — говорится в тексте.

По словам спецпосланников, в настоящее время человечеству необходимы безотлагательные меры по спасению жизней.

«Их применение — моральный долг всех людей. Глобальная солидарность, пусть и подпитываемая эгоистичным интересом избежать новых вариантов вируса, нужна как никогда», — уточняется в публикации.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить