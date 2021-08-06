Голикова сообщила, что более 30 млн в России полностью привиты от COVID-19

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Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
Голикова сообщила, что более 30 млн в России полностью привиты от COVID-19
  • РИА Новости

«На утро 6 августа 2021 года в Российской Федерации первым компонентом вакцинировано более 39 млн человек, двумя компонентами — более 30 млн человек», — цитирует ТАСС Голикову.

Согласно данным на 6 августа, за сутки в России зафиксировали 22 660 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 402 564. 

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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