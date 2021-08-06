За сутки в России выявили 22 660 случаев коронавируса
- РИА Новости
За прошедшие 24 часа в России умерли 792 человека с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов достигло 163 301.
Выздоровел после COVID-19 20 141 пациент, за всё время эпидемии — 5 720 353.
Накануне сообщалось о 23 120 случаях заболевания коронавирусом в России, 20 370 выздоровевших и 794 летальных случаях.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в 22 регионах России наблюдается тенденция к устойчивому снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией.