За сутки в России выявили 22 660 случаев коронавируса

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За сутки в России зафиксировали 22 660 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 402 564. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За сутки в России выявили 22 660 случаев коронавируса
  • РИА Новости

За прошедшие 24 часа в России умерли 792 человека с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов достигло 163 301.

Выздоровел после COVID-19 20 141 пациент, за всё время эпидемии — 5 720 353.

Накануне сообщалось о 23 120 случаях заболевания коронавирусом в России, 20 370 выздоровевших и 794 летальных случаях.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в 22 регионах России наблюдается тенденция к устойчивому снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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