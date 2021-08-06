За сутки в России выявили 22 660 случаев коронавируса

За сутки в России зафиксировали 22 660 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 402 564. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

РИА Новости