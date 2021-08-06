В 22 регионах России отмечается снижение заболеваемости COVID-19
- РИА Новости
По словам главы ведомства, ещё в 28 регионах эпидемиологическая обстановка стабилизируется.
«Сегодня в 22 регионах страны мы наблюдаем устойчивость снижения ежедневных суточных уровней заболеваемости и регистрации таких случаев. И в 28 регионах мы наблюдаем стабилизацию там, где нет роста, но пока нет снижения», — приводит ТАСС слова главы Роспотребнадзора.
Ранее Попова призвала достичь коллективного иммунитета к COVID-19 к 1 сентября.
Также глава ведомства отметила, что ослаблять ограничения по коронавирусу в России пока рано.