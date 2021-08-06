В 22 регионах России отмечается снижение заболеваемости COVID-19

В 22 регионах России наблюдается тенденция к устойчивому снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

По словам главы ведомства, ещё в 28 регионах эпидемиологическая обстановка стабилизируется.

«Сегодня в 22 регионах страны мы наблюдаем устойчивость снижения ежедневных суточных уровней заболеваемости и регистрации таких случаев. И в 28 регионах мы наблюдаем стабилизацию там, где нет роста, но пока нет снижения», — приводит ТАСС слова главы Роспотребнадзора.

Ранее Попова призвала достичь коллективного иммунитета к COVID-19 к 1 сентября.

Также глава ведомства отметила, что ослаблять ограничения по коронавирусу в России пока рано.