Попова призвала достичь коллективного иммунитета к COVID-19 к 1 сентября

Коллективного иммунитета к коронавирусу в России желательно добиться максимально быстро, например к 1 сентября, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день начат пятый этап исследования популяционного иммунитета в России. Конечно же, количество привитых растёт, и количество переболевших растёт. Но пока мы не достигаем того уровня, чтобы сказать: всё, вирус не имеет возможности циркулировать. И конечно, очень правильно было бы, чтобы мы достигли этой точки максимально быстро, хорошо бы к 1 сентября», — отметила она в эфире телеканала «Россия 1», её слова приводит ТАСС.

21 июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России нужно добиться коллективного иммунитета к COVID-19 на уровне 80% к началу ноября.

Как объяснила Попова, вирус мутирует, и «эта мутация приводит к гораздо большей его заразности», поэтому «прививать надо больше».