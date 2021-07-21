Власти намерены к ноябрю добиться коллективного иммунитета на уровне 80%

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В России нужно добиться коллективного иммунитета к COVID-19 на уровне 80% к началу ноября, считает вице-премьер Татьяна Голикова. Такое мнение она выразила на совещании членов правительства с президентом Владимиром Путиным.
Власти намерены к ноябрю добиться коллективного иммунитета на уровне 80%
  • РИА Новости

«Перед всеми регионами... стоит задача наращивать темп вакцинации. Мы определились, что должны двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80%. Такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом ставим к 1 ноября 2021 года», — сказала вице-премьер.

По данным Голиковой, в России активно продолжается вакцинация от коронавируса: первым компонентом привито 33,6 млн человек, обоими — 22,6 млн.

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